أنباء سعيدة لبرشلونة ومحبطة لروما قبل معركة الأبطال

تلقى نادي برشلونة الإسباني أنباءً سعيدة خلال تدريبات الفريق وذلك قبل مباراة الفريق الهامة والمرتقبة أمام نادي روما الإيطالي في ذهاب الدور ربع النهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت تدريبات البلوغرانا مفاجأة سارة لارنستو فالفيردي مدرب النادي الكتالوني وتتمثل في مشاركة سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط الفريق بالمران إستعداداً لهذه المواجهة المرتقبة.

ويُعد بوسكيتس واحداً من أبرز لاعبي النادي الكتالوني وقلبه النابض في مركز وسط الملعب حيث تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي الإنجليزي ببطولة دوري ابطال أوروبا.

وكان بوسكيتس قد تعرض لاصابة بكسر في اصبع القدم بقدمه اليمنى إثر تدخل المهاجم الفرنسي اوليفيه جيرو نجم البلوز ضده وذلك خلال مباراة الإياب بين الفريقين بالدور ثمن النهائي والتي إنتهت بفوز البلوغرانا بثلاثة أهداف نظيفة.



هذا ولم يشارك بوسكيتس بمباريات منتخب بلاده الدولية مؤخراً ضد منتخبي ألمانيا والأرجنتين ولم يشارك أيضاً بمباراة برشلونة أمام إشبيلية الأخيرة والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وشارك بوسكيتس في المران الجماعي رفقة زملائه بشكل طبيعي ليعلن جاهزيته التامة لقيادة وسط ملعب برشلونة أمام روما.

الجدير بالذكر ان بوسكيتس قد شارك في جميع مباريات برشلونة ببطولة دوري أبطال اوروبا هذا الموسم ولم يعرف الغياب عن أي مباراة حتى الان.