أومتيتي يعترف: “تلقيت عروضًا للانتقال من برشلونة”

أومتيتي يوضح موقفه..

اعترف الفرنسي صامويل اومتيتي مدافع برشلونة بأنه تلقى عددًا من العروض لمغادرة النادي الكتالوني في الصيف الماضي.

وقال أومتيتي في حديث لقناة “فوتبول كلوب” ردا على اعترافه السابق: “الأمر ليس مهمًا حقًا، ولم يبدر مني شيء، فأنا في طريقي إلى التجديد”.

“قلت سابقًا إن لدي عددًا من العروض للعب في أماكن أخرى، ورغم إيضاحي أني لا زلت أطمح إلى تحقيق كثير من الأهداف في برشلونة، إلا أن الكلام ينتشر بسرعة في هذا العالم”.

رغم ذلك أعلن الفرنسي ابن الـ25 ربيعا أن قيمة الشرط الجزائي الموجود بعقده مع البلوغرانا -ويبلغ 60 مليون يورو- ليست كبيرة جدا “إنه ليس كبيرا جدا والكل يعلم ذلك، لكن هذا الأمر لا يقلقني فأنا أركز على أرض الملعب وهذا ما يجعلني مستمتعا، والبقية تأتي”.

تحدث أومتيتي عن إمكانية انتقال مواطنه وزميله في المنتخب الفرنسي أنطوان غريزمان إلى برشلونة قائلا: “صحيح أننا نتحدث عن ذلك كثيرا، وقد تكلمت معه بالفعل، لكن فقط لأعرف ما يفكر به تجاه فريقي”.

“الكل يفكر بشكل جيد حوله، وإن كان سيأتي، فسيكون علينا التعامل واللعب مع 6 مهاجمين”.