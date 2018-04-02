بايرن ميونيخ آخر المهتمين بضم غلام

كشف موقع “فوتبول إيطاليا” الإيطالي أن قائمة المهتمين بضم لاعب الخضر ونادي نابولي فوزي غلام اتسعت كثيرا لتشمل أندية جديدة وكبيرة، آخر الوافدين على هذه القائمة العملاق البافاري بايرن ميونيخ، حيث قال الموقع السابق أن إدارة النادي تدرس فكرة ضم غلام من أجل تعزيز الجهة اليسرى للفريق ولو أن الأمر ليس أكيدا بعد، يشار إلى أن البايرن كان قد قدم عرضا في الصيف الماضي لضم فوزي لكنه كان هزيلا لذلك رفضته إدارة نابولي .

الانتدابات مؤجلة في النادي البافاري لغاية تعيين مدرب جديد

الحديث عن تقديم البايرن لعرض من أجل ضم غلام يبدو أمرا مؤجلا، بايرن ميونيخ وكما يعلم الجميع يعمل مع مدرب مؤقت وهو يوب هاينكس الذي عاد من الاعتزال فقط للإشراف على الفريق لنهاية الموسم، على أن يتم تعيين بديل دائم لأنشيلوتي نهاية الموسم، ومن الطبيعي أن يشرف المدرب الجديد على الانتدابات وأنه هو من يختار النقائص، ولغاية قدوم مدرب جديد يبقى الحديث عن غلام في البايرن أمرا غير منطقي نوعا ما .

الصحافة الإيطالية مازالت تؤكد أن “المان” هو الأقرب

موقع “فوتبال إيطاليا” ورغم تأكيده على دخول البايرن على خط التسابق من أجل فوزي إلا أنه أكد في نهاية تقريره على أن غلام يبقى أقرب لنادي مان يونايتد، الموقع السابق قال أن كل الأطراف تبدو متفقة والكل في انتظار نهاية الموسم لترسيم الاتفاق، ذات التقارير قالت أن التنافس من الممكن أن يشتد مع نهاية الموسم، حيث أشارت لدخول أندية ميلان، جوفنتوس وأيضا باريس سان جرمان على الخط وهي الفرق التي سبق وأشرنا لاهتمامها بضم لاعب الخضر، ليبقى كل هذا كلام مواقع خاصة وأن اللاعب لم يظهر بالشكل المطلوب هذا الموسم وخاصة بعد تعرضه للإصابة في مناسبتين وموعد عودته للمنافسة لم يتحدد بعد، خاصة في ظل الحديث على أنه لن يعود قبل الموسم القادم.

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