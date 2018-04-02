بايرن ميونيخ يحسم مصير الكولومبي

قرر نادي بايرن ميونيخ الألماني التعاقد مع النجم الدولي الكولومبي “خاميس روديغيز” وذلك عقب تألق اللاعب مع فريق ملعب الأليانز آرينا.

ووفقا لصحيفة “ماركا” فإن بايرن ميونيخ قرر تحويل إعارة لاعبه الكولومبي إلى شراء من خلال دفع 42 مليون يورو لنادي ريال مدريد.

وبلغت القيمة الإجمالية لخاميس رودريغيز 50 مليون يورو حيث سبق أن دفع بايرن ميونيخ 8 ملايين يورو في الصيف الماضي من أجل استعارة اللاعب.

وكان رودريغيز قد عانى بسبب عدم اقتناع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بقدراته الفنية وهو ما حوله لجليس دكة البدلاء لفترات طويلة في ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية.

يذكر أن رودريغيز 26 عاما لعب 18 لقاء في الدوري الألماني هذا الموسم وسجل 5 أهداف وصنع 9 بينما شارك في 8 مباريات في دوري الأبطال الأوروبي واكتفى بصناعة هدف وحيد.