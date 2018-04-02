برشلونة مصمم على رد صفعة “نيمار” لأثرياء باريس.

بدأ ارنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، في وضع قائمة بأهم الصفقات التي يرغب في التعاقد معها بالصيف المقبل، للتباحث بشأنها مع ادارة ناديه، وتحديد احتياجات الفريق في المراكز المختلفة،

خاصة في حال رحيل القائد إنييستا الى الدوري الصيني.

وحسبما كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من أروقة الفريق الكتالوني، فإن فالفيردي أعرب عن رغبته في ضم لاعب وسط الميدان الفرنسي الدوليّ الشاب، ادريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان.



ويحظى رابيو باعجاب كبير من جانب فالفيردي، ويراه لاعب نموذجي ومن طراز عالمي، خاصة وأن عمره ما زال صغيرا، حيث يبلغ 23 ربيعًا فقط.

ويعزز من امكانية حصول فالفيردي على موافقة ادارة ناديه، قرب انتهاء عقد رابيو مع الفريق الفرنسي، حيث ينتهي عقده في صيف الموسم القادم، وهو ما يجعل اثرياء باريس في حرجٍ بالغ، خوفًا من رحيله الى البرسا بدون مقابل،

أو أيًا من الفرق الأخرى التي ترغب في التعاقد معه، مثل آرسنال، روما، ليفربول.

يذكر أن رابيو يعتبر من العناصر الواعدة في سماء الكرة الفرنسية، ويمتلك قدرات رائعة، خولته للمشاركة بصفة أساسية رفقة سان جيرمان وهو بعمر العشرون، على حساب زمرة من أبرز نجوم الكرة العالمية المتواجدين في فريقه،

لكنه يرغب في الرحيل لفريق كبير مثل البلاوغرانا، حتى يحظى بفرصة التواجد اساسيًا مع منتخب بلاده.