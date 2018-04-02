بلفوضيل يعجز عن مواصلة التألق وبريمن يتنفس أكثر

حقق نادي فير دير بريمن فوزا ثمينا وصعبا جدا في اللقاء الذي جمعه عشية أمس الأحد بنادي إنتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف وحيد، رفع به رصيده للنقطة الـ36 مبتعدا بصفة نهائيا عن منطقة الخطر التي لازمها منذ بداية الدوري، اللقاء عرف مشاركة الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل أساسيا، حيث قرر المدرب منحه الثقة بعد تألقه الكبير في اللقاء الماضي وتسجيله لثنائية، لكن خريج مدرسة ليون لم يستغل الفرصة وخرج خالي الوفاض من لقاء يوم أمس، حيث لعب لغاية الدقيقة الـ75 من دون أن يشكل خطورة كبيرة رغم اجتهاده ومحاولاته الكثيرة الوصول لمرمى .

بلفوضيل: “كان لقاء قويا، لكننا عرفنا كيف نفوز”

بعد نهاية اللقاء أدلى الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل بتصريحات للقناة الرسمية الناقلة للقاء وهي “سكاي سبور” تكلم فيه عن مجرياته، إسحاق أقر بصعوبة اللقاء وأكد أن الثنائيات والصراعات كان طاغية طيلة التسعين دقيقة لكن التعامل الذكي لمدرب الفريق مع اللقاء ساعد زملائه على تحقيق النصر، لاعب الخضر قال أنهم حضروا بشكل جيد لهذا اللقاء من أجل تحقيق انتصار جديد وهو ما تجلى عند صافرة النهاية بتحقيقهم للفوز الرابع على التوالي ما أخرجهم بشكل نهائي من منطقة الخطر .

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