بن طالب أحسن لاعب في لقاء شالك ضد فرايبورغ

لم يمر المستوى الذي قدمه لاعب الخضر نبيل بن طالب من دون إشادة من الإعلام الألماني الصادر يوم أمس، الصحافة الألمانية خاصة المقربة من النادي أشادت كثيرا بنبيل وقالت أنه قدم مستوى كبيرا، والأهم من كل ذلك أن أغلبها منحه تقييما أكثر من مميز، صحيفة “ريفيار سبور” قالت إن بن طالب كان الأحسن ومنحته علامة 2 من 10 ( التنقيط لدى الإعلام الألماني من الأعلى للأسفل ) وهي العلامة الأحسن بين كل زملائه منصبة إياه نجم اللقاء في انتظار نهاية لقاء الجولة وتواجده ربما في التشكيلة المثالية للدوري الألماني .

صحيفة ريفيار: ” بن طالب لعب أحسن لقاء له هذا الموسم ”

صحيفة ريفيار المحسوبة على منطقة الروهر التي يتواجد فيها نادي شالك، أشادت كثيرا ببن طالب وبشدة دون غيرها من الصحف، الصحيفة السابقة أعدت تحليلا عن مستوى ما قدمه اللاعب وأكدت أنه لعب ضد فرايبورغ أحسن لقاء له هذا الموسم، فرغم أن نبيل يقدم مستويات طيبة منذ عودته، إلا أن الصحيفة السابقة قالت أنه لم يظهر سابقا بهذا المستوى في انتظار إما الثبات عليه لغاية نهاية الموسم أو ربما تقديم مستويات أكبر وهو ما سيكون في صالح النادي .

مرتبط