بيلاردو: ميسي لن يصل لمارادونا دون كأس العالم

بيلاردو يوضح الفارق بين ميسي ومارادونا

يرى كارلوس بيلاردو المدرب الذي قاد الأرجنتين للتتويج بمونديال 1986، أن مواطنه ليونيل ميسي لن يتمكن من الوصول إلى أسطورة الأرجنتين دييغو أرماندو مارادونا دون تحقيق لقب كأس العالم مع منتخب بلاده.

وفي حديثه إلى صحيفة فوليا دي ساو باولو قال بيلاردو: “ميسي يقارن دائماً بمارادونا، لكن لكي يصل لنفس قامته يجب أن يجلب الكأس للأرجنتين”.

وتابع تصريحاته: ” في كأس العالم ميسي بحاجة إلى حرية مطلقة دون أي واجبات دفاعية”.

وعن حظوظ التانغو في روسيا قال مدرب الأرجنتين السابق: “لدينا فرصة كبيرة، منتخبنا قوي ويمكنه تجاوز ما حققه في 2014، الذي كنا قادرين على الفوز به. كنا أفضل من ألمانيا في النهائي”.

وتحدث عن معنويات المنتخب الأرجنتيني عقب الخسارة بسداسية وديا أمام منتخب إسبانيا: ” بالتأكيد هذه النتيجة سوف تترك أثر، لا يصح أن تتلقى 5 أهداف في مباراة واحدة. غابت الروح عن الفريق في الملعب، هناك من لا يستحق ارتداء قميص منتخب الأرجنتين، لكن لحسن الحظ حدث هذا الأمر الآن وليس في كأس العالم”.

ووجه ميسي رسالة هامة للاعبي الأرجنتين عقب الهزيمة الكبرى أمام إسبانيا حيث قال لهم أنهم كمجموعة سيتفوقون عليه شخصياً في إشارة الى عدم تأثر منتخب الأرجنتين بغيابه.

كما أكدت الصحف العالمية بأن ميسي قد توجه الى اللاعبين عقب إنتهاء الشوط الأول أيضاً عندما كانت تُشير النتيجة الى فوز إسبانيا بهدفين مقابل هدف وذلك بهدف حثهم على إبراز أدائهم الإيجابي خلال المباراة.

كما اثني خورخي سامباولي مدرب المنتخب الأرجنتيني على موقف ميسي وهو ما اظهر إتحاد غرف خلع الملابس بالمنتخب الأرجنتيني رغم الهجوم الحاد عليهم من الجماهير ووسائل الإعلام.