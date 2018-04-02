بيل يُعقد حسابات زيدان قبل مواجهة يوفنتوس

تسبب الويلزي الدولي “غاريث بيل” في حيرة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قبل مواجهة جوفنتوس في تورينو الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية من دوري الأبطال الأوروبي.

اللاعب الويلزي أثبت أنه يمر بأفضل حالاته من الناحية الفنية والبدنية من خلال التسجيل في فترة التوقف الدولية مع منتخب بلاده ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب الويلزي.

وواصل بيل تألقه بتسجيل ثنائية في فوز ريال مدريد السبت الماضي في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني على حساب لاس بالماس.

وكان من المنتظر تواجد بيل على دكة بدلاء زيدان في مواجهة جوفنتوس في دوري الأبطال وذلك لمصلحة الثنائي إيسكو وأسينسيو لكن تألق الويلزي في الفترة الماضية وضع زيدان في موقف صعب قبل اختيار التشكيلة الأساسية لمواجهة فريق المدرب ماسيمو أليغري.

ومن خلال برنامج تشيرنغيتو قال الصحافي المقرب من ريال مدريد كيم :” بيل شارك ضد لاس بالماس، هذه إشارة لمشاركة إيسكو في مواجهة جوفنتوس”.

بينما قال الصحافي الآخر إيدو آغيري: “بيل ظهر أكثر طموحا أمام لاس بالماس، بهذا الأداء يجب أن يشارك بصفة أساسية”.

وعلق الصحافي الأندلسي كريستوبال سوريا: “بيل في وضع رائع بالوقت الحالي، عندما يكون الويلزي في هذا المستوى لا يمكن أن يتم ابعاده عن التشكيلة الأساسية”.

يذكر أن بيل 28 عاما لعب 20 لقاء في الدوري الإسباني هذا الموسم وسجل 11 هدفا وصنع هدف وحيد.