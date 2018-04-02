تايدر يبهر مع ناديه ويضع ماجر في حرج

كل الجماهير الجزائرية ومن دون شك كانت في انتظار أول خرجة للاعب الخضر سفير تايدر مع ناديه الكندي مونتريال ورد فعل مدرب مونتريال عقب التصريحات التي أدلى بها رابح ماجر عن تدهور الحالة البدنية للاعبه الجزائري، وكما كان متوقعا أشرك ريمي غارد لاعبه سفير تايدر أساسيا في لقاء سياتل ساوندرز الذي أقيم فجر أمس في رد مباشر على ماجر حول جاهزية سفير، وكما كان متوقع أيضا قدم الجزائري مستوى كبيرا ليس من الجانب الفني وحسب بل أيضا من الجانب البدني، حيث لعب تسعين دقيقة وقدم مستوى هائلا وثابتا، تايدر كان أيضا وراء الهدف الوحيد للقاء بعد أن قام بعمل جبار وضغط عالي واستعاد الكرة في منطقة الخصم واضعا زملاءه في وضع جيد من أجل التسجيل، وهو ما كان بالفعل، ومن شك فإن تايدر يكون قد سعد بما قدم لأنه ضرب بتصريحات ماجر عرض الحائط، مؤكدا أن كل ما قيل عنه مجرد كذب وافتراء في حقه، كل هذا من أجل أن يلمع ماجر صورته أمام الإعلام والجماهير الجزائرية حتى لو كان ذلك بإهانة واحد من نجوم المنتخب الجزائري في الخمس سنوات الأخيرة، يذكر أن ماجر برر عدم إشراكه لتايدر في لقاءي تنزانيا وإيران بانهيار حالته البدنية معللا ذلك بخضوعه لاختبارات بدنية متطورة جدا .

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