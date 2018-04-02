حاليلوزيتش يعود للافتخار بإنجازاته مع الخضر

نزل الناخب الوطني السابق وحيد حاليلوزيتش ضيفا على القناة الفرنسية الأولى في حصة تيلي فوت للحديث عن ذكرياته كلاعب وكمدرب، من بين المحاور التي تطرق لها حاليلو فترة إشرافه على الخضر، حيث لم يتردد حين قال أنها من بين أحسن الفترات التي قضاها كمدرب وفي هذا الشأن قال:” الفترة التي قضيتها على رأس المنتخب الجزائري كانت من بين أحسن فترات مسيرتي التدريبية”، أما عن أهم ذكرياته مع الخضر فقال حاليلو أنها كانت كأس العالم في البرازيل وخاصة لقاء ألمانيا في ربع نهائي الكأس وفي هذا الشأن أضاف: ” الخضر حققوا معي أفضل مشوار لهم في تاريخهم الكروي، لقد وصلوا للثمن نهائي وهو دور لم يسبق لهم أن وصلوه، لقد قدمنا لقاء كبيرا ضد بطل العالم لاحقا واستطعنا إحراجهم، الكل كان شاهدا على ذلك، ويمكن للجيل الحالي أن يعود لذلك اللقاء، لقد قدمنا مباراة كبيرة وكان بإمكاننا تقديم مشوار أحسن لو تأهلنا “.

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