رونالدو لديه تصور خاص عن مواجهة يوفنتوس

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن البرتغالي كريسيتانو رونالدو طالب المدرب زين الدين زيدان بعدم إشراك الويلزي غاريث بيل في المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد ويوفنتوس.

بحسب ما يظهر من تدريبات النادي الملكي فقد استقر زيدان على 10 لاعبين أساسيين ولا يزال مترددا في اللاعب الأخير بالتشكيلة.

اللاعب الحادي عشر سيكون واحدا من بين الثلاثي: غاريث بيل، إيسكو، أسينسيو.

وشارك بيل ضد لاس بالماس يوم السبت الماضي وساهم في الفوز بثلاثية نظيفة بتألقه اللافت في المباراة، لكن –وحسب “دون بالون”- فإن رونالدو لا يعتقد أنه جاهز ذهنيا لموقعة تورينو.



ويدعي الموقع الإسباني أن رونالدو يأمل في عدم إشراك إيسكو أيضا لأنه “يتسبب في إبطاء وتيرة اللعب أكثر من اللازم، والفوز على بطل إيطاليا يحتاج إلى السرعة”.

ويقال إن ماركو أسينسيو هو الخيار المفضل لدى رونالدو للعب بجواره هو وكريم بنزيمة في خط الهجوم.

ويستعد النادي الملكي بتشكيلة كاملة لا يغيب عنها سوى المدافع ناتشو بسبب الإصابة، بينما يتغيب عن السيدة العجوز كل من المهدي بنعطية وميراليم بيانيتش بسبب الإيقاف.