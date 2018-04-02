سعدي بديل دائما وأوكيدجا يعجز عن قيادة فريقه للفوز

حقق نادي ستراسبورغ تعادلا مخيبا أبقاه قريبا دائما من منطقة الهبوط، فرغم أنهم لعبوا ضد آخر الترتيب ماتز، إلا أن رفقاء سعدي عجزوا عن تحقيق الفوز وتعادلوا بهدفين في كل شبكة ما أبقاهم دائما في منطقة الخطر في المركز الـ16، من جانب ستراسبورغ شارك المتألق بقوة في الفترة الأخيرة ألكسندر أوكيدجا أساسيا ورغم بعض تصدياته إلا أنه لم يفلح في حماية عرينه وتلقى هدفين، أما الجزائري الآخر إدريس سعدي فلازم الدكة ليؤكد أنه خرج نهائيا من حسابات مدربه تيري لاوري، من جانب ماتز هذه المرة لازم الجزائري الثالث فريد بولاية الدكة، حيث لم يقنع كثيرا ويبدو أن إعارته ستكون فاشلة، لا جماعيا بما أن ماتز وضع قدما ونصف في الدرجة الثانية، ولا فرديا بما أنه لم يشارك إلا نادرا، ما يعني أنه سيعود قريبا لناديه السابق جيرونا الإسباني الذي أعاره مع بند أحقية الشراء.

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