غزال يخسر أول ألقاب الموسم

سقط نادي موناكو الفرنسي في نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية التي أقيمت سهرة السبت في مدينة بوردو بخسارته ثلاثة أهداف من دون رد ضد الخصم الباريسي، غزال وبقية زملائه يكونون بذلك قد ضيعوا اللقب الأقرب لهم هذا الموسم، وبذلك يكون الموسم قد انتهى بشكل شبه فعلي في انتظار نهايته فعليا بعد شهر ونصف من الآن، من جانب موناكو شارك لاعب الخضر بديلا ولعب آخر عشر دقائق لكن دخوله لم يكن له أي تأثير لأن الباريسيين كانوا قد حسموا النتيجة بثلاثية حتى قبل دخول الدولي الجزائري، يذكر أن موناكو ضمن تقريبا المركز الثاني وكان قد خرج سابقا من كأس فرنسا ما يعني أن الأهداف المتبقية قد ضاعت .

غزال سيناقش مستقبله مع إدارة موناكو بعد نهاية الموسم

نهاية موسم موناكو بسقوطه ضد باريس سان جرمان سيجعل الإدارة تفكر من الآن في الموسم المقبل، الصحافة الفرنسية قالت أن الإدارة ستناقش مستقبل بعض اللاعبين مع المدرب ليوناردو جارديم على أن تنظف الفريق من اللاعبين غير المفيدين، من بين الأسماء المطروحة بقوة من أجل الرحيل لاعب الخضر رشيد غزال، هذا الأخير لم يقدم الكثير في موسمه الأول وسيجلس مع الإدارة من أجل مناقشة مستقبله إما بالرحيل أو ربما البقاء مع تعديل عقده .

رشيد غير راض عن وضعه كبديل وقد يرحل

إذا كانت الإدارة غير سعيدة بمستوى غزال فإن الدولي الجزائري غير سعيد أيضا بالدور الذي يلعبه في ناديه موناكو، غزال ليس لاعبا أساسيا رغم ظهوره في بضعة لقاءات وهو وضع لا يريحه وسيطلب من الإدارة حث المدرب على منحه فرص أكثر وإلا فإن الرحيل سيكون الحل الأنسب للطرفين، خاصة أن رشيد يحظى باهتمام بعض الأندية الكبرى والذي تجلى في فترة التحويلات الشتوية الماضية حين طرح اسمه للرحيل، غزال مرغوب من عدة أندية إنجليزية وأيضا إيطاليا في صورة إيفرتون، ميلان وتورينو والرحيل لأحد هذه الأندية قد يكون في صالحه ولو أنه سيمنع على نفسه راتبا كبيرا في موناكو الذي يصل لثلاثة ملايين أورو سنويا .

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