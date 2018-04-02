غوارديولا يخشى ليفربول.. ودي بروين يتحدى “أنفيلد”

دي بروين يخالف توقعات غوارديولا بشأن صعوبة مباراة ليفربول

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن خط هجوم ليفربول لا يمكن إيقافه، وأن على لاعبيه بذل الكثير من الجهد لتجاوز الموقعة الصعبة في ذهاب دور الثمانية من دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل.

يقول غوارديولا: “ليس فقط صلاح، بل حتى ماني وفيرمينيو، هؤلاء الثلاثة رائعون، لا يمكن إيقافهم”.



وسجل الثلاثي 75 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، ويتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليغ حتى الآن، كما أنهم الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز.

يضيف غوارديولا: “الطريقة التي يلعب بها ليفربول معقدة للغاية بالنسبة لنا، إنهم سريعون للغاية ولديهم جودة كافية”.

ويكمل: “لكن هذا هو الدور ربع النهائي ولم نكن نتوقع خصما سهلا”.

على عكس المدرب الإسباني، يبدو النجم البلجيكي كيفين دي بروين أكثر ثقة على تجاوز الريدز، ويتحدث عن ضغط جماهير “أنفيلد” قائلا: “لقد سجلنا 3 أهداف مبكرة في إيفرتون وأحبطنا حماس المشجعين، آمل أن نتمكن من تكرار ذلك مع ليفربول”.

كما تطرق دي بروين إلى تتويج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز إن تمكنوا من الفوز على مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع المقبل قائلا: “سيكون حسم اللقب أمامهم حدثا تاريخيا، لدينا فرص إضافية لكن التتويج أمام يونايتد أمر خاص”.