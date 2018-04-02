فيغولي هداف ويرد على ظلم ماجر في الميدان

عزز نادي غلطة سراي مركزه في ريادة الترتيب بفوز جديد وهذه المرة على حساب الضيف نادي طرابزون سبور في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي الممتاز، أصحاب الأرض لم ينتظروا إلا مرور سبع دقائق حتى افتتحوا باب التسجيل عن طريق الجزائري سفيان فيغولي بعد متابعة رائعة لتمريرة زميله، ليعود الفرنسي غوميز في الد60 ليعزز تفوق غلطة بهدف ثاني فيما نجح الزوار في تقليص الفارق عند الدقيقة الأولى من الوقت بذل الضائع وبهذا الفوز رفع غلطة سراي رصيده إلى النقطة 57 بفارق نقطة على الملاحق باشاك شهير.

سجل هدفه السادس واختير ثاني أحسن لاعب في اللقاء

كعادته أشرك المدرب التركي لنادي غلطة سراي فاتيح تيريم لاعبه الجزائري من البداية بما انه قطعة ثابتة في حساباته الفنية وكان فيغولي عند حسن لثقة التي توضع فيه من الطاقم الفني وأنصار النادي بعد أن تمكن من افتتاح باب التسجيل في الد7 وهو ما سهل من مأمورية فريقه في المواجهة رافعا بذلك رصيده من الأهداف إلى ستة مع تقديم مستوى مميز في الجانب الدفاعي والهجومي جعل موقع هوسكورد المتخصص يمنحه علامة عالية وهي 7.5 من عشرة كثاني أحسن لاعب من الجانبين، لتذكير فسوسو بقي على أرضية الميدان حتى صافرة النهاية بالنظر إلى لبقاته البدنية العالية والتزامه التكتيكي فوق الميدان.

رد بطريقته على تهميش ماجر

تألق في فيغولي المستمر مع ناديه غلطة سراي ومواصلته تسجيل الأهداف هو بمثابة أحسن رد على التهميش الذي لقيه من قبل الناخب الوطني رابح ماجر الذي واصل إبعاده عن المنتخب لا لشيء إلا أنه قلل من انجاز جيل 82 مقارنة بما فعله هو وزملاؤه في مونديال البرازيل، كما أن لاعب فالنسيا السابق أكد للمرة الألف أنه أحسن بكثير من اللاعبين الذين فضلهم ماجر عليه في منصبه وانه لم يتأثر بالإبعاد عن المنتخب، خاصة أن الكل في تركيا سواء من الإعلام أو مدربه تيريم وقفوا في صفه ودعموه ليعود أكثر قوة من ذي قبل وهو ما نجح فيه فيغولي.

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