ليل وبن زية بخطى ثابتة نحو الدرجة الثانية

ضيع نادي ليل نقاط ثمينة أخرى في سباق البقاء حين سقط على أرض ملعبه الميتروبول بهدف وحيد أمام خصم مباشر على البقاء وهو نادي أميان، رفقاء بن زية ورغم سيطرتهم الكبيرة على مجريات اللقاء إلا أنهم عجزوا عن ترجمة الفرص الكثيرة ومنها فرصة بن زية في الشوط الأول ليتجمد رصيدهم بهذه الخسارة عند النقطة 28 في المركز ما قبل الأخير، ولم يعد الوقت كافيا لرفقاء بن زية لإنقاذ الوضع، حيث لم يتبق سوى سبعة لقاءات فقط، من جانب ليل شارك بن زية أساسيا ولعب لغاية الدقيقة الثمانين وقدم مستوى جيدا لأبعد الحدود، أما بهلولي فقد شارك مكان مواطنه وحاول تقديم الإضافة وإنقاذ فريقه من الخسارة لكن ذلك لم يحصل .

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