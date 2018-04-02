ميسي يوجه صدمة لعشاق الأرجنتين

تحدث النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني عن العديد من الأمور الهامة والتي تخص النادي الكتالوني ومنتخب بلاده وطموحاته الشخصية كما تحدث عن موعد إعتزاله الكرة وذلك خلال مقابلة صحيفة.

كما كشف ميسي عن توقعاته للمنتخبات المرشحة للفوز ببطولة كأس العالم المقبلة وفجر مفاجأة كبرى حول خظوظ منتخب الأرجنتين في البطولة.

وعن المنتخبات المرشحة لنيل اللقب من وجهة نظره قال: “أعتقد بأن البرازيل وألمانيا وأسبانيا هم الثلاث منتخبات المرشحة بقوة لنيل اللقب حيث أنهم الأفضل بالبطولة ولكن لا يمكن أغفال العديد من المنتخبات القوية الأخرى والتي دائماً ما تكون قادرة على الفوز باللقب”.

وعن حظوظ المنتخب الأرجنتيني قال: “الارجنتين خاضت ثلاث نهائيات خلال الخمس أعوام الماضية وهي نهائي كأس العالم بالبرازيل ونهائيين لبطولة كوبا أمريكا نريد ان نحارب لكي نكون أبطالاً لكن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو القتال حتى النهاية”.

وتابع: “أتمنى أن نحظى بلحظات رائعة كما حدث في البرازيل ولكن يمكننا أن ننهي البطولة ونحن أكثر سعادة”.

وأضاف: “أسبانيا قوية جداً لقد حققت نتائج مذهلة بالتصفيات بوضوح هي مرشح كبير لنيل البطولة مستوى اللاعبين رائع دائما ما تكون مؤهلة للفوز على منافسيها وبالتأكيد في روسيا سيُقاتلون حتى النهاية”.

وعن شعوره في حالة أن يكون نهائي كأس العالم المقبلة بين الأرجنتين وأسبانيا قال: “حسناً هذا يعني أن الأرجنتين ستصل للمباراة النهائية وبالتالي سيكون من الصعب التكهن بالنتيجة منذ فترة طويلة وأنا أعيش في أسبانيا وأعرف اللاعبين جيداً لدي اصدقاء كثيرون بمنتخب لاروخا لذلك سنى ما سوف يحدث أتمنى بالطبع أن يحدث ذلك وتفوز الأرجنتين”.

وعن إعتباره دافعاً كبيراً للاعبين الجدد بالعالم قال: “أعتبر نفسي لاعباً مختلفاً في النهاية كل لاعب له أسلوبه الخاص به له خصائصه الخاصة أتطلع دائماً للعب أمام نجوم كبار للتعلم دائماً مع كل مباراة ومن كل خصم”.

وعن الدوري الأسباني قال: “أعتقد أن المنافسة على البطولة أصبحت لا تقتصر على فريقين فقط كان دائماً التنافس ما بين ريال مدريد وبرشلونة ولكن الأن رأينا اتلتيكو مدريد الذي حقق اللقب قبل بضعة مواسم وفي كل عام هناك أندية كثيرة تتطلع للمشاركة بالبطولات الاوروبية وتقاتل من أجل ذلك”.

وعن موعد إعتزاله قال: “هذا سؤال صعب حقيقة لا اعرف لدي الرغبة والحماس لتحقيق أشياء أخرى ولدي العديد من التحديات التي أرغب في تحقيقها من جماعياً حتى أكثر من الجوائز الفردية لدي المزيد من الأهداف”.

وتابع: “ارى نفسي في حالة جيدة الأن لا اعرف متي سأترك كرة القدم وأرى أن التفكير في الأمر الأن قراراً متسرعاً على الرغم من أنني على علم بأن هذا اليوم سوف يأتي لا محالة”.