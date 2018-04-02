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نيمار يرفض مانشستر يونايتد

2 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, الدوري الفرنسي, ملاعب العالم 58 زيارة

نيمار يفكر في قطبي مانشستر

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار يدرس إمكانية الانتقال من فريقه باريس سان جيرمان إلى أحد قطبي مدينة مانشستر.

كان نيمار قد انتقل إلى النادي الباريسي مقابل 222 مليون يورو لكنه –بحسب تقارير مختلفة- لا يشعر بالراحة بعد مرور أقل من موسم على رحيله عن برشلونة.

ويعد ريال مدريد أبرز المهتمين بخدمات نيمار، لكن في المقابل فإنه من المستبعد أن يدفع فلورنتينو بيريز 350 مليون جنيه إسترليني لضمه، وبالتالي فإن قطبي مانشستر هما الوجهة الأكثر واقعية في الوقت الحالي.

صحيفة “دون بالون” تقول إن الشياطين الحمر يفكرون في استقدام نيمار خاصة بعد رحيل زالاتان إبراهيموفيتش وابتعاد غريزمان.

لكن الصحيفة نفسها تدعي أن نيمار لا يفكر –مجرد التفكير- في خوض هذه التجربة، ويفضل التدرب تحت إمرة بيب غوارديولا.

كان نيمار قد انضم إلى برشلونة الصيف الذي غادر فيه الفيلسوف الإسباني النادي.

وعلى الرغم من كل تلك الإشاعات، لا يزال بإمكان “سان جيرمان” الإبقاء على نيمار لعام آخر على الأقل.

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