إدارة كورتري تقرر تجديد عقد إيدير والي

كشفت تقارير بلجيكية يوم أمس الاثنين أن إدارة كورتري قررت تجديد عقد اللاعب، والي مرتبط مع ناديه بعقد يمتد لنهاية الموسم لكن المستويات الكبيرة التي قدمها والأهداف الكثيرة التي سجلها جعلت الإدارة والمدرب “فان هوك” يقتنعان بقدراته ويصران على ضمه خاصة أن الفريق سيكون مقبلا الموسم المقبل “ربما” على لعب منافسة أوربية بما أنه بات قريبا من ذلك، وبحسب ذات التقارير فإن الاتفاق قد تم ووالي سيجدد عقده لسنة إضافية في انتظار تأكيد ذلك رسميا في قادم الأيام، ويعتبر والي من أحسن لاعبي كورتري في الموسم الحالي حيث لعب دور في قيادة الفريق من مراكز المؤخرة للعب على المنافسة الأوروبية .

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