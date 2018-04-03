إيقاف مدرب اتحاد الحراش عامًا

وقعت لجنة الانضباط، التابعة لرابطة كرة القدم الجزائري، اليوم، الثلاثاء، عقوبة قاسية على مدرب اتحاد الحراش، عزيز عباس.

وتعرض مدرب اتحاد الحراش، للإيقاف من طرف اللجنة لمدة عام، منها 6 أشهر غير نافذة، بتهمة اعتدائه على لاعب نادي بارادو، خلال الجولة الـ 24 من دوري المحترفين الجزائري.

كما عاقبت الهيئة؛ فريق اتحاد العاصمة، بإجراء لقاء واحد دون جمهور، على خلفية إلقاء الألعاب النارية على المنصة الشرفية لملعب 20 أغسطس، خلال الديربي العاصمي الذي لعب أمام شباب بلوزداد، وكان اتحاد العاصمة بحوزته إنذارين.

وعوقب مدرب أولمبي المدية، أحمد سليماني، بالإيقاف لقاء واحد، رفقة لاعبه بوسالم، وهي العقوبة نفسها التي وقعت على مدافع اتحاد البليدة، علي ريال.