الإصابة تنهي موسم ماتيب مع ليفربول

أعلن ليفربول ثالث الدوري الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء أن مدافعه الدولي الكاميروني جويل ماتيب سيغيب حتى نهاية الموسم، بعد قرار إخضاعه لعملية جراحية لعلاج إصابة في الفخذ.

ويأتي إعلان غياب ماتيب (26 عاما) عشية مباراة القمة بين ليفربول وضيفه مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الانكليزي، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتعرض المدافع الكاميروني المولود في المانيا الى الاصابة في المباراة التي فاز فيها فريقه على كريستال بالاس 2-1 السبت في الدوري المحلي، وهو سيخضع الى عملية جراحية في الفخذ.

وأعلن النادي في بيان “تمكن ماتيب من لعب 90 دقيقة من المباراة، ولكن بعد تقييم حالة فخذه، تقرر إجراء جراحة لعلاج المشكلة”.

أضاف “من المرجح ان تنهي الجراحة موسم اللاعب”.

وسيضيف غياب ماتيب إلى سلسلة من الاصابات في صفوف لاعبي ليفربول الذي يفتقد المدافعين الانكليزيين جو غوميز بسبب إصابة في الكاحل، وناثانيال كلاين الغائب طوال الموسم بسبب إصابة في الظهر.

كما ينتظر المدرب الالماني للنادي يورغن كلوب تقييم حالة لاعب خط الوسط آدم لالانا الذي خرج مصابا في رجله بعد دقائق من دخوله كبديل في مباراة كريستال بالاس، اضافة الى معرفة وضع لاعبه الالماني إيمري جان الذي أبعدته الاصابة في الظهر، عن مباراتين وديتين لمنتخب بلاده في نهاية آذار/مارس الماضي، اضافة الى مباراة كريستال بالاس.