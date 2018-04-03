المهاجم البولندي يسترخي بتنظيف طوابق المنزل!

كشفت آنا ستاتشورسكا زوجة اللاعب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم ونجم نادي بايرن ميونيخ الألماني عن الطريقة التي يحتفل بها بالمنزل بعد تقديمه عروضاً مميزة رفقة الفريق البافاري.

وكشفت لاعبة الرياضة البولندية أن زوجها المهاجم المتميز يقوم بعمل حملة نظافة بالمنزل كُلَّما نجح في تقديم مستوى مميز في أحد المباريات.

فيما أكَّدت آنا على أن المهاجم الدولي البولندي يقوم دائماً بانتقاد أدائه بقوَّة حتى عندما يقوم بتسجيل كثير من الأهداف، فهو دائماً يرى أنه كان بإمكانه تسجيل المزيد.

وافتتحت آنا تصريحاتها عن اللاعب الدولي البولندي قائلةً ” عندما سجّل روبرت خمسة أهداف في تسع دقائق لم يكن راضياً حقاً وكان يشتكي من أنه كان بإمكانه أن يُسجِّل سادساً، وبعد ذلك بدأ بتنظيف طوابق المنزل “.



بينما قامت خبيرة الكاراتيه صاحبة الـ29 عاماً وصديق العائلة “ماريك” عمَّا فعله مهاجم بوروسيا دورتموند السابق بعد رباعيته الشهيرة في شباك نادي ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا عام 2012.

وتحدَّث ماريك حول هذا الأمر قائلاً ” بعد المباراة الشهيرة ضد ريال مدريد عندما سجَّل أربعة أهداف، كان الجميع متحمسين للغاية. لكنه عاد للتو إلى المنزل وسأل ببساطة عن بعض الفطائر، كان يسألني لماذا لم أقم بتشغيل غسالة الأطباق “.

تلك المعلومات تظهر للمرة الأولى عن الحياة الخاصة بالمهاجم صاحب الـ29 عاماً والذي يحاول دائماً إخفاء حياته الخاصة بعيداً عن الأضواء.

يُذكر أن ليفاندوفسكي قد شارك هذا الموسم مع بايرن ميونيخ في 38 مباراة بجميع المسابقات حتى الآن نجح خلالها في تسجيل 38 هدفاً، ويستعد لمواجهة نادي إشبيلية الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال مساء اليوم الثلاثاء في أسبانيا.