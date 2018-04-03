برشلونة يكرم ميسي بشكل خاص قبل مباراة روما

قرر نادي برشلونة الإسباني، تكريم نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل مباراة البارسا مع روما الإيطالي، غدًا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي يحتضنها في ملعب “كامب نو”.

وقال الموقع الرسمي لنادي برشلونة “النادي يكرم ميسي غدًا الأربعاء، قبل مباراة روما، بعد أن وصول البرغوث الأرجنتيني إلى مائة هدف، في دوري أبطال أوروبا رفقة البارسا”.

وتابع الموقع الرسمي؛ أن قائد برشلونة السابق كارليس بويول، يحضر التكريم الخاص لميسي، بعدما شهد على الهدف الأول للبرغوث في دوري أبطال أوروبا بقميص برشلونة.

وكان ميسي وصل إلى 100 هدف في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل ثنائية في تشيلسي، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، الموسم الجاري.

وختم الموقع، أنه من المقرر أن يقدم بويول هدية خاصة لميسي قبل انطلاقة المباراة.