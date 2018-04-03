بن زية يفتح النار على زملائه ويتسبب في حدوث أزمة في ليل

أدلى لاعب الخضر ونادي ليل الفرنسي ياسين بن زية بتصريحات فيها الكثير من التلميح والتجريح بعد خسارة فريقه ضد نادي أميان وهي الخسارة التي قربتهم كثيرا من الهبوط، بن زية قال كلاما خطيرا واتهم بعض زملائه ضمنيا بتعمد الخسارة وهي تصريحات لن تمر من دون شك مرور الكرام وستتسبب في أزمة خاصة أن كثير من أنصار ليل اتهموا اللاعبين بالتسيب ما أدى بالفريق للقبوع في مراكز المؤخرة .

“بن زية ليس لدينا أعذار وعلينا إنقاذ الفريق”

تصريحات بن زية في بدايتها لم تكن توحي تماما بأنها خطيرة، حيث قال أن الجميع متحسر على الخسارة التي مني بها الفريق ضد أميان وهي خسارة مفاجئة عقدت كثيرا من وضع الفريق، ياسين قال أيضا أن الكل مطالب بالعمل لإنقاذ الفريق و عن الأعذار التي يقدمها البعض خاصة منها عذر أن الفريق شاب قال ياسين أنها أعذار واهية ولن تنفع أحد ولن تنفع ليل في البقاء .

بن زية: “لا يمكنني أن اتهم أحدا وأطالب كل لاعب بتقديم ما لديه”

فيما تلا ذلك أكد بن زية أن النادي لا يقدم جيدا وروح المجموعة غائبة، بن زية قال أنه لا يتهم لاعبا بعينه بالتسيب أو تعمد الخسارة لكن كل ما يريد قوله أن السقوط لن يكون في فائدة أي كان وسيعني الضرر للجميع لذلك فالجميع مطالب بالعمل وعدم الاختباء وراء الأعذار الواهية من أجل إنقاذ النادي .

“ليست رسالة لأحد لكن النادي ليس بحاجة للمتخاذلين”

بعد التلميح انتقل بن زية للتصريح وبشكل مباشر، ففي رده عن سؤال صحفيي ليكيب الذي قال له أن اللاعبين مطالبون بالتحول لكوموندوس من أجل إنقاذ الفريق، قال ياسين أن الأمر يبدو جد منطقي وربما هو الحل الوحيد لإنقاذ النادي قبل أن يرسل رسالة قوية مفادها “ليست رسالة لأحذ لكننا لسنا بحاجة للمتخاذلين، كل لاعب لا يرغب في اللعب فإنه مطالب بالبقاء مكانه، لأن ذلك ليس خطـأ النادي”، ومن الواضح جدا أن الوضعية في ليل متدهورة جدا وإلا ما مكان ياسين ليدلي بهذه التصريحات الخطيرة .

مرتبط