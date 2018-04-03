بن يطو مطلوب في الدوري القطري

كشفت تقارير قطرية أن لاعب الشباب السعودي الجزائري محمد بن يطو قد اقترب من فسخ عقده بالتراضي مع إدارة ناديه بعد أن عجزت الأخيرة عن تسديد رواتبه للأشهر الأربعة الأخيرة، المصادر القطرية قالت أن إدارة الشباب ترغب في الجلوس ومفاوضة بن يطو من أجل تجديد عقده لكن الجزائري قد يرفض ذلك جملة وتفصيلا بما أنه عانى كثيرا من تأخر رواتبه هناك ولذلك يرغب في تغيير الأجواء، حيث تلقى بعض العروض من الدوري القطري، ذات التقارير ختمت بالقول أن ناديين من قطر يرغبان في ضم الجزائري المتألق لكن من دون الإشارة إلى أسماء هذه الأندية، ويتجه بن يطو لقبول هذه العروض خاصة أنه ألف الحياة في الخليج ولن يرضى أبدا بالعودة للدوري الجزائري على الأقل في الوقت الراهن .

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