تايدر: ” الانتصارات المحققة تؤكد قوتنا”

أدلى سفير تايدر نجم المنتخب الجزائري ونادي مونتريال إيمباكت بتصريحات للإعلام الكندي تكلم فيه عن المستويات الميزة التي بات يقدمها فريقه في الدوري، فبعد أول خسارتين في أول جولتين حقق مونتريال فوزين متتالين وهو ما أسعد تايدر كثيرا وقال: ” تحقيق فوزين متتالين ضد فرق كبيرة في الدوري يؤكد أننا على الطريق الصحيح ويؤكد أننا نقدم مستوى كبير، الفوزين يؤكدان أيضا طموح النادي في منافسة الكبار والأندية الأخرى ستحسب لنا ألف حساب من الآن وصاعدا، على الجماهير دعم الفريق وعدم الضغط عليه بقوة لأننا فريق جديد ومازلنا في فترة التأقلم والتطور مع بعض”، وكان تايدر قد شارك أساسيا ولعب تسعين دقيقة في فوز فريقه الأخير ضد سياتل .

لا يزال يحظى بالإشادة من الإعلام الكندي

إلى ذلك أشادت عديد التقارير الكندية يوم أمس بالمستويات الكبيرة التي ظهر بها تايدر ضد سياتل، حيث قالت أنه كان وراء الفوز بمجهوداته الكبيرة دفاعيا وهجوميا وركزت على أنه قام بعمل جبار في لقطة الهدف، الإشادات بتايدر تعيدنا للأحاديث التي أدلى بها ماجر عن تدهور حالته البدنية فكيف للاعب وصف بأنه الأسوأ في المنتخب الوطني يلعب تسعين دقيقة بعد عودته لثلاثة أيام فقط والأغرب من ذلك أنه يظهر بمستوى كبير جدا.

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