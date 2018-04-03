جمهور ريال مدريد يُخرج بنزيمة وبيل من الفريق

يبدو أن طريق بنزيمة وبيل لاستعادة ثقة جمهور ريال مدريد بات مليئاً بالصعوبات حيث كشفت صحيفة “آس” عن نتائج التصويت الذي أجرته لاختيار التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها حامل اللقب لقاء يوفنتوس.

تصويت “آس” أسفر عن تواجد 10 من اللاعبين الأساسيين الذين واجهوا يوفنتوس بنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي مع تغيير وحيد تمثل بالدفع بأسينسيو على حساب بنزيمة لينضم الأخير إلى بيل خارج الفريق.

ورغم عدم إشراك أسينسيو وإيسكو سوياً إلا نادراً لكن الجمهور اختار وضع الثنائي مع رونالدو بالمقدمة بصورة تُظهر مدى قرب رحيل رونالدو وبيل عن الفريق.



ومن بين 17439 مصوت اختاروا التشكيلة حصل كارفخال على أعلى عدد أصوات “17051 صوتاً” مقابل 16938 لرونالدو و16908 لراموس.

إيسكو حصل على 12646 صوتاً مقابل 10375 صوتاً لأسينسيو في حين لم يتجاوز عدد الذين اختاروا بيل 5689 شخصاً مقابل 3901 صوت لبنزيمة الذي حصل على نسبة أقل من فاسكيز بعد نيل الأخير لـ5524 صوتاً.

التشكيلة التي اختارها جمهور “آس”: نافاس- كارفخال- راموس- فاران- مارسيلو- كاسيميرو- كروس- مودريتش- إيسكو- أسينسيو- رونالدو