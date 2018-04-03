ديل بييرو متوعداً ريال مدريد:ستواجهون يوفنتوس مختلف عن نهائي كارديف

ديل بييرو يكشف الفروق التي ترجح كفة يوفنتوس أمام ريال مدريد

سيكون عشاق كرة القدم على موعدٍ مع الإثارة والتشويق وذلك عندما يحل نادي ريال مدريد الإسباني ضيفاً على نظيره يوفنتوس الإيطالي في تورينو مساء الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولن تكون المباراة عادية بالنسبة لعشاق الفريقين حيث يستهدف نادي ريال مدريد إستكمال مشواره الناجح بالبطولة حتى الأن أملاً في تحقيق النجمة الثالثة عشر والتتويج بالبطولة للعام الثالث على التوالي فيما يستهدف يوفنتوس الثأر من هزيمته برباعية على يد الخصم ذاته في نهائي البطولة الموسم الماضي.

وتحدث أسطورة الكرة الإيطالية ونادي يوفنتوس السابق الكسندر ديل بييرو عن تلك المواجهة المرتقبة ورجح كفة ناديه السابق لعبور عقبة النادي الملكي لعدة أسباب وذلك خلال تصريحات صحيفة.

وقال ديل بيرو في تصريحاته عن المباراة: “أعتقد أن ريال مدريد سيواجه يوفنتوس مختلف عن الذي واجهه بنهائي كارديف الموسم الماضي الخيارات أصبحت عديدة الان في مركز الهجوم”.

وتابع: “المباراة تمثل تحدياً حقيقياً ليوفنتوس لدينا فرصة كبيرة للعبور الى الدور القادم اليغري مدرب كبير وقدير ويُجيد تماماً التعامل مع مثل هذه المواقف والمباريات الصعبة”.

وأضاف: “اليغري دائماً ما يعتمد على البساطة ويجد حلولاً سريعة لكل ازمة يعرف تماماً إمكانيات لاعبيه ويركز على الجميع وليس لاعباً واحداً فقط أعتقد أنه سيشكل خطراً كبيراً على زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد”.

وعن ديبالا قال: “إنه لاعب رائع وقائد حقيقي في الملعب هو عنصر أساسي في يوفنتوس والبيانكونيري يصبح أكثر قوة معه عندما يشارك ديبالا أجد أن يوفنتوس يصبح قوياً لدرجة لا تقاوم إنه عنصر هام سواء بالتشكيلة الأساسية أو حتى أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء”.