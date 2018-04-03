رئيس النصر ينفي تفاوضه مع دوخة

أكد سلمان المالك رئيس نادي النصر السعودي المؤقت في تصريحات تلفزيونية لقنوات “أم بي سي” أن كل الأخبار التي تتكلم عن تعاقد ناديه مع حارس أحد عز الدين دوخة غير صحيحة وقال: ” لم نتعاقد مع أي حارس سواء دوخة أو حارس آخر، المدرب الجديد كارينو هو من سيحدد اللاعبين المرغوب في ضمهم، نحن من جهتنا لم نتفاوض مع أي حارس وكل ما يقال عن دوخة نسمعه مثل أي مناصر عادي عبر وسائل الإعلام، لكن الحقيقة غير ذلك تماما” وكانت عديد التقارير السعودية قد أكدت أن دوخة بات قريبا جدا من النصر حتى أن اللاعب في حد ذاته لم ينف وجود اهتمام وأكد أنه سيكون سعيدا في حال إتمام الصفقة .

مرتبط