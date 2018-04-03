الرئيسية / آخر الأخبار / رئيس النصر ينفي تفاوضه مع دوخة

رئيس النصر ينفي تفاوضه مع دوخة

3 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 36 زيارة

أكد سلمان المالك رئيس نادي النصر السعودي المؤقت في تصريحات تلفزيونية لقنوات “أم بي سي” أن كل الأخبار التي تتكلم عن تعاقد ناديه مع حارس أحد عز الدين دوخة غير صحيحة وقال: ” لم نتعاقد مع أي حارس سواء دوخة أو حارس آخر، المدرب الجديد كارينو هو من سيحدد اللاعبين المرغوب في ضمهم، نحن من جهتنا لم نتفاوض مع أي حارس وكل ما يقال عن دوخة نسمعه مثل أي مناصر عادي عبر وسائل الإعلام، لكن الحقيقة غير ذلك تماما” وكانت عديد التقارير السعودية قد أكدت أن دوخة بات قريبا جدا من النصر حتى أن اللاعب في حد ذاته لم ينف وجود اهتمام وأكد أنه سيكون سعيدا في حال إتمام الصفقة .

شاهد أيضاً

لقطة طرد فوزي شاوشي كاملة في لقاء شبيبة القبائل ضد مولودية الجزائر

مرتبط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved