ريال مدريد يستهدف ضم ثنائي برازيلي جديد

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني سياسته بضم العديد من المواهب البارزة والشابة خاصة في البرازيل حيث يتابع كشافي النادي الملكي العديد من المواهب المتوهجة هناك من أجل الظفر بخدماتها والنظر بجدية الى مستقبل الفريق.

وكان نادي ريال مدريد قد أبرم التعاقد مع فينيسوس جونيور جوهرة نادي فلامينغو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو والذي يتوقع له الكثيرين مستقبل مشرق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحف الأسبانية بأن كشافي النادي الملكي قد بدأوا في مراقبة موهبتين جديدتين بالبرازيل وتحديداً بنادي فلومينينزي.

وأشارت الصحف بأن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع وينسي الظهير الشاب البالغ من العمر 18 عاماً فقط بالإضافة الى زميله رامون صاحب العشرين عاماً وكلاهما لاعبين بنادي فلومينينزي.

وأكدت الصحف بأن الصفقة الأقرب للإتمام هي المهاجم رامون حيث من المتوقع أن يتعاقد معه ريال مدريد لمدة عام واحد على أن ينضم لصفوف فريق الشباب بالنادي الملكي.

ويسعى نادي ريال مدريد الى معرفة مدى قدرة تأقلم اللاعب على الأجواء الأوروبية مع وضع بند في عقده بخيار الشراء نهائياً.

هذا ويواجه ريال مدريد صعوبات كبيرة في التعاقد مع ويسني والذي يقدم مستويات أكثر من رائعة رفقة فريقه حيث يستهدف النادي الملكي التعاقد مع اللاعب لمدة ستة أشهر ومشاركته رفقة فريق الشباب أيضاً مع أحقية الشراء ولكنه يواجه منافسة شرسة من نادي كالياري الساعى الى ضمه أيضاً.

ومن المعروف للجميع أن نادي ريال مدريد يمارس نشاطاً كبيراً في السوق البرازيلية خلال الأعوام السابقة حيث وصل عدد البرازيليين الذين إنضموا للملكي منذ عام 2012 الى 8 لاعبين وجميعهم إنضموا لفريق الشباب بإستثناء لوكاس سيلفا الذي إنضم للميرنغي عام 2014 من نادي كروزيرو مقابل 16 مليون يورو وشارك على الفور بالفريق الأول.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع كاسيميرو أيضاً في عام 2012 مقابل 5.3 مليون يورو وويليان خوسيه عام 2013 والذي يُعد أحد نجوم نادي ريال سوسيداد الأن وبابلو تيكسيرا عام 2013 وأبنير وأغوستو وفينيسوس جونيور ورودريغيو رودريغيز المنضم لفريق الشباب الصيف الماضي.

كما أنفق النادي الملكي ما يقرب من 72.3 مليون يورو منذ عام 2012 على اللاعبين البرازيليين.