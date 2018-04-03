سوداني يستأنف التدريبات الجماعية مع دينامو

بعد أن غاب عن لقاء فريقه دينامو زغراب الأخير ضد إنتر زابرازيتش استأنف الدولي الجزائري هلال العربي سوداني تدريباته الجماعية مع بقية زملائه يوم أمس الاثنين، الخبر أعلنه المدرب نيكولا جورسوفيتش الذي عبر في تصريحات أدلى بها يوم أمس لموقع “24 ساعة” عن سعادته لتماثل سوداني للشفاء، وقالت التقارير أن عودة هلال ستكون في صالح ناديه الذي قدم مستوى مهزوزا جدا في اللقاءات الماضية خاصة أنه سيكون مقبل على واحد من أهم لقاءاته يوم غد الأربعاء ضد ريجيكا في نصف نهائي الكأس حيث يرغب مدرب دينامو في مواجهة ريجيكا بكل أسلحته بمن فيهم هلال العربي سوداني، يشار إلى أن إمكانية مشاركة هلال في لقاء الغد ستظهر اليوم وفي حال شارك بصفة عاديه فإنه سيكون حاضرا في لقاء ريجيكا وربما أساسيا أيضا .

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