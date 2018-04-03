صراع بين تشيلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد على ضم كوليبالي

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية وإسبانية وأخرى إنجليزية أن متوسط قلب دفاع نادي نابولي الإيطالي كوليبالي أصبح مطمعًا للكثير من الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي، حيث بدأ الثلاثي في التفاوض مع وكيل أعمال اللاعب من أجل التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت العديد من المصادر قد أشارت إلى أن مسؤولو الأندية الثلاثة قد تواجدوا في مدينة نابولي في أوقات متفاوتة خلال الأسبوع الحالي من أجل التحدث إلى وكيل أعمال اللاعب في اجتماعات سرية التقطتها عيون بعض الصحفيين، مما تسبب في انتشار الأمر بصورة كبيرة في إيطاليا، دون الإفصاح عن الرد الذي قام به نابولي لكل من الأندية الثلاثة.

وكان كل من ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد يعانون من أزمات كبرى على مستوى خط الدفاع، ما جعلهم في حاجة للتعاقد مع قلب دفاع جديد خلال الصيف المقبل، ما جعل أنظار الثلاثي تتجه نحو كوليبالي الذي يعد أحد أفضل المدافعين في الدوري الإيطالي على الإطلاق.

يُذكر أن كوليبالي كان مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية خلال مواسم الانتقالات الماضية، حيث كان برشلونة قريبًا من التعاقد معه عام 2015، وفاوضه يوفنتوس بشكل متقدم خلال العام الماضي بعد رحيل ليوناردو بونوتشي إلى ميلان قبل أن يتعاقد مع الألماني هوفيديس بدلًا منه في النهاية.