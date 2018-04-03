عملاق إنجليزي يتصدر سباق ضم فوزي غلام

يتصدر عملاق إنجليزي سباق التعاقد مع الدولي الجزائري فوزي غلام، ظهير نادي نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، إن مانشستر يونايتد يتواجد في صدارة سباق التعاقد مع فوزي غلام في الصيف المقبل في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الأخيرى بضمه مثل ليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وتابعت الإذاعة نقلا عن مصدر مقرب من مانشستر يونايتد، أن إدارة الشياطين الحمر سوف تقدم عرضا في الأسابيع المقبلة بقيمة 30 مليون يورو بالحوافز من أجل التعاقد مع غلام الذي يملك عقدا مع نابولي حتى جوان 2022.

ومن المقرر أن يعود فوزي غلام للمشاركة في التدريبات مع نابولي خلال الأيام المقبلة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته كثيرًا عن الملاعب.