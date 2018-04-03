غاتوزو يُعنف بونوتشي ويُعظم من قيمة الفوز بالديربي

احتفى إيفان جينارو غاتوزو، مدرب ميلان، بعودة الديربي أمام الإنتر، لأهميته البالغة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة، غدًا الأربعاء، أمام النيراتزوري.

وتم تأجيل ديربي ميلان، الذي كان من المقرر أن يقام في إطار الجولة الـ 27 من عمر الكالتشيو، بعد وفاة ديفيد أستوري، الشهر الماضي.

وقال غاتوزو، في المؤتمر الصحفي التقديمي “إنتر ميلان تغيّر خلال الأسابيع الاخيرة، سجل 10 أهداف ولم يتلق أي هدف، إنه في حالة جيدة للغاية”.

وتابع “عاد بعض اللاعبين إلى أفضل مستوياتهم مع الخصم، ونحن كذلك في حالة رائعة، قمنا بتقديم مباراة جيدة أمام جوفنتوس، يجب القول أنه بعد عدة سنوات، عاد الديربي ليكون شيئا له معنى”.

وأضاف “أتمنى أن نكرر مستوانا الذي ظهرنا به أمام جوفنتوس، يجب على المشجعين أن يدفعونا للأمام، لقد فعلوا ذلك بالفعل، من خلال كسر الرقم القياسي في شراء التذاكر، والآن علينا أن نُحمسهم بتقديم بداية جيدة”.

وأوضح “إنها مباراة ديربي، وفي هذه المباريات، يفوز الفريق الأقل في جدول الترتيب في معظم الأحيان، نحتاج لتقديم مباراة مثالية على المستوى الفني والتكتيكي”.

وكان قائد فريق ميلان، ليوناردو بونوتشي، قد تحدث مع إدارة النادي، حول ضرورة شراء لاعبين دوليين كبار، في الصيف القادم.

ورد غاتوزو على ذلك بقوله “يجب أن يكون بونوتشي هو القائد، لم يرُق لي ما قاله، يجب أن نركز تمامًا من الآن وحتى نهاية الموسم”.

وواصل “لا أريد أن يتم استغلال كلماته، ولا أريد أن يقول أحد، بأنه يقرر ما سيحدث في ميلان، قليلون لديهم عقلية بونوتشي، لكن لدينا طاقم عمل وإداريين وفريق متكامل هنا، ولذا فنحن بحاجة لأشخاص مثله فقط في الملعب وفي غرفة خلع الملابس”.

وعن علاقته بتشالانوغلو، بعد أن عنفه في مباراة جوفنتوس الأخيرة، قال “تحدثت معه، وكان كل شيء على ما يرام”.

وختم غاتوزو حديثه بقوله “لديّ علاقة مباشرة مع اللاعبين، هم يعرفون ما أريده وما أفكر فيه، ولا أريد أن يشعر أي شخص منهم بالإهانة”.