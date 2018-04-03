كريستيانو يحذر ريال مدريد من مانشستر يونايتد!

الشياطين الحمر يحضر مبلغ ضخم لجوهرة الميرنغي..

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني حذر إدارة الميرنغي من ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذلك بسبب رغبت الشياطين الحمر بضم جوهرة الملكي الشابة ماركو أسينسيو لدعم وسط ميدانه للموسم القادم في ظل عدم وجود اللاعب القادر على تأدية دور صانع الألعاب منذ رحيل الأرميني هنريك ميختاريان في يناير الماضي لينضم لأرسنال.



حسب الأنباء فإن البرتغالي جوزيه مورينيو مستعد لتقديم عرض بقيمة 200 مليون يورو (176 مليون جنيه استرليني) لضم الإسباني الشاب خلال الصيف القادم.

ويعد كل من تشيلسي وباريس سان جيرمان الفرنسي أبرز المهتمين أيضاً بأسينسيو لتكون المنافسة شرسة في الصيف على ضم النجم الشاب الذي أكد سابقاً عدم وجود نية عنده للرحيل عن أصحاب ملعب “سانياغو برنابيو

يذكر أن صاحب الـ20 عاماً شارك مع ريال مدريد هذا الموسم في 40 مباراة بجميع المسابقات أحرز بهم أهدف 10 وصنع 4 آخرين.