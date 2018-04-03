كلوب يُهاجم غوارديولا وينتقص من نجاحه كمدرب

كلوب عن بيب: “كان لديه دائماً فِرَق أفضل في قيادته”…

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي من أجل استضافة نظيره نادي مانشستر سيتي مساء غد الأربعاء على ملعب آنفيلد رود ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخرج يورغن كلوب المدير الفني لنادي الميرسيسايد من أجل الحديث عن المواجهة المرتقبة أمام الفريق الأزرق السماوي في طريق حجز أحد بطاقات الدور نصف النهائي.

فيما حرص المدرب الألماني على الحديث عن منافسه بيب غوارديولا المدير الفني للسيتيزنز، منتقصاً بعض الشيء من قدراته كمدرب ومُشيراً إلى أن نجاحه جاء بسبب تدريبه لأندية كُبرى.

وافتتح كلوب تصريحاته متحدثاً عن نجاحات غوارديولا قائلاً ” وضع الفِرَق التي يقوم بتدريبها دائماً ما يكون ممتازاً. هذ ليس سحراً، فهو لديه دائماً فِرَق كبيرة تتخذ قرارات ممتازة “.

ثم أضاف مدرب الريدز في حديثه قائلاً ” في برشلونة كان هناك تشافي، إنييستا، بوسكيتس، ليونيل ميسي وشركائهم. في بايرن ميونيخ كان لديه مجموعة رائعة من اللاعبين الرائعين الذين اتخذوا مجموعة من القرارات الرائعة “.

أمَّا عمَّا يمتلكه بيب في مانشستر سيتي، فقال يورغن ” أمَّا هنا فيوجد سيلفا، أغويرو، ساني، ستيرلينغ وغابرييل خيسوس، تشكيلة غير عادية “.

واختتم كلوب تصريحاته قائلاً ” لا توجد فروق كبيرة حقاً، إلَّا أن بيب كان لديه دائماً أفضل فِرَق تحت قيادته، وكانت الفِرَق الخاصة به دائماً على مستوى عالمي، بينما كان عليّ دائماً تحسين بعض الشيء “.