والد هيغواين يُهاجم رئيس ريال مدريد بشراسة

والد البيبيتا يتهم بيريز بمعاملة نجله بطريقة سيئة…

قام خورخي والد اللاعب غونزالو هيغواين مهاجم ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي بالخروج عن صمته من أجل الحديث عن أسباب رحيل نجله عن نادي ريال مدريد الإسباني عام 2013.

وكان المهاجم الدولي الأرجنتيني قد رحل عن ملعب سانتياغو برنابيو إلى نادي نابولي الإيطالي في صيف عام 2013 مقابل 38 مليون يورو.

وقام خورخي بتوجيه الكثير من الانتقادات إلى فرولنتينو بيريز رئيس النادي الملكي مُتهماً إيّاه بمعاملة غونزالو بطريقة سيئة للغاية.

وافتتح خورخي تصريحاته بهذا الشأن قائلاً ” المهاجمون يُخطئون في بعض الأحيان، إنه جزء من كرة القدم. من الواضح أن اللاعبين الكبار يطلبون دائماً الحد الأقصى، وغونزالو جزء من هؤلاء اللاعبين “.

فيما تحدَّث عن رحيل نجله صاحب الـ30 عاماً في 2013 وعلاقته بالرئيس بيريز قائلاً ” بالتأكيد لم يكن غونزالو لطيفاً مع الرئيس الحالي، أعتقد أن بنزيمة وكريستيانو وغونزالو قد قاموا بنفس العمل وبنفس القدر “.

أمَّا بالنسبة لمواجهة يوفنتوس ضد ريال مدريد، فقال ” اللعب ضد ريال مدريد ليس سهلاً على الإطلاق، لديهم فريق غني جداً باللاعبين “.

واختتم خورخي تصريحاته قائلاً ” يوفنتوس منقوص من بعض لاعبيه، وهناك البعض الآخر يتماثل للشفاء، لكن أليغري مدرب ذكي جداً وسيختار أفضل اللاعبين لإزعاج ريال مدريد “.