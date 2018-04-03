وناس يأس من وضعه ولم يعد يثق في مدربه

وقع في نابولي قبل تسعة أشهر من الآن ووصف بأنه واحدا من أهم المواهب في العالم، أتى لنابولي ليقدم نفسه على أنه نجم جديد لكنه اصطدم بواقع مرير وعوض أن يكون نجما بات لاعبا مجهولا، إنه الدولي الجزائري آدم وناس، موقع “توتو نابولي” المقرب من النادي الجنوبي أعد يوم أمس تقريرا عن وناس وصف فيه حالته بالمزرية وقال أنه لم يشارك هذا الموسم إلا نادر ولم يسجل إلا هدفا وحيدا، حتى أنه لم يلعب في الدوري أي دقيقة منذ بداية حلول العام الجديد 2018، وضع وناس يدفعه بكل قوة للرحيل، حيث يأس من المشاركة من الآن ولنهاية الموسم وفقد كل الثقة التي كان يضعها في المدرب ساري الذي خيب أمله باختيار لاعبين آخرين.

لا يرغب في البقاء وإدارة ناديه مترددة

بعد أن وصلت حالته ليأس كامل من قدرته على فرض نفسه بسبب خيارات مدربه الغريبة، حيث دائما ما يصر على نفس التشكيلة، يرى وناس أن الوقت قد حان لرحيله، الدولي الجزائري وبحسب الموقع السابق لن يغامر بالبقاء موسما إضافيا في نابولي ربما يمر فيه جانبا كما فعل هذا الموسم ولا يشارك في عدد كاف من اللقاء، فالرحيل لنادي يمنحه الفرصة ولو كان أصغر من نابولي وأقل جماهيرية سيكون أفيد، لكن ذلك قد لا يكون بسهولة، حيث قال موقع “توتو نابولي” أن إدارة النادي مترددة كثيرا بشأن إعارة وناس أو بيعه في الصيف المقبل لعديد الاعتبارات أهمها قيمة اللاعب، حيث يدرك دي لورنتيس رئيس النادي جيدا أن وناس موهبة كبيرة .

كل شيء متعلق بمستقبل ساري

موقع “توتو نابولي” ذهب إلى ما ذهبت إليه عديد المواقع والصحف سابقا حين قال أن مصير وناس وكثير من شبان الفريق مثل دياوراو وروج سيكون معلقا بمستقبل المدرب ماوريسيو ساري، ففي حال بقاء هذا الأخير فإن الإدارة ستكون مضطرة لبيع أو إعارة وناس، لأن ساري لا يثق في قدرات لاعبيه الشبان أمام في حال رحل وهو المتوقع فإن الإدارة ستحتفظ بوناس لأنها ترى فيه مستقبل الفريق المشرق، وينتظر أن يكون الموسم الحالي هو الأخير لساري على رأس نابولي، حيث يصر على راتب ضخم جدا أو الرحيل لأحد الأندية التي ترغب في ضمه وعلى رأسها نادي تشليسي الذي وعده بأن يجعل منه مليونيرا بحكم أنه يملك عقد مدربين مغمورين في نابولي .

مرتبط