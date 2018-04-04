السد يستعيد حمرون أمام الخريطيات

انتظم الجزائري يوغرطة حمرون، مهاجم السد، في تدريبات الفريق، بعد تماثله للشفاء من إصابته، التي أبعدته عن الفريق خلال المواجهه الآسيوية الأخيرة، أمام الوصل الإماراتي، التي أقيمت الإثنين، ليلحق بآخر مباريات الفريق في الدوري، السبت المقبل أمام الخريطيات.

واستأنف فريق السد تدريباته مساء اليوم، الاربعاء، عقب الراحة التى حصل عليها اللاعبين، بعد الفوز بهدفين لهدف على فريق الوصل الإماراتي، ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وشهدت تدريبات السد اليوم مشاركة قوية من نجوم الفريق، وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي غوزفالدو فيريرا، على النزول بالحمل البدني والتدريبي، والاكتفاء ببعض تدريبات الاستشفاء والإطالة، للتخلص من إرهاق مباراة الوصل.

يذكر أن فريق السد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 46 نقطة.