المان يونايتد يقدم أول عرض لغلام بـ 30 مليون أورو

كشفت إذاعة “أر أم سي” الفرنسية في خبر حصري عشية أمس أن المان يونايتد قدم أول عرض رسمي للنادي نابولي بخصوص فوزي غلام، الصحفي محمد بوحفصي، الذي أتى بالخبر هو صحفي جزائري لديه علاقة قوية مع غلام ما يرجح أن يكون الخبر صحيح، “أر أم سي” قالت أن العرض سيصل لثلاثين مليون أورو لكن مع الكثير من الامتيازات في انتظار دراسته من طرف إدارة نابولي والرد عليه مستقبلا .

مدة العقد ستصل لأربع سنوات ولا حديث بخصوص الراتب

أما من حيث مدة العقد فقالت التقارير الفرنسية أنه سيصل لأربع سنوات أي لصيف 2022 وهي مدة تبدو طويلة نوعا ما ومقنعة لفوزي الذي يطالب بعقد طويل الأمد، لكن رغم ذلك لم تشر التقارير للراتب الذي سيقدم لفوزي ولكن وبكل تأكيد سيكون كبيرا وربما يصل لخمسة ملايين أورو عطفا على أن عروض سابقة وصلت إدارة نابولي كانت تقترب من هذا الرقم .

إدارة نابولي تطمح لرقم أكبر والعرض سيرفض ربما

وفي انتظار معرفة رأي إدارة نابولي بخصوص هذا العرض نشير إلى أنه يبقى عرض أصغر من رغبات نابولي، الرئيس دي لاورنتيس وضع شرطا بستين مليون أورو في عقد فوزي ولو أنه يدرك جيدا أنه لن يحصل على نفس الرقم، إلا أنه يرغب في رقم قريب منه، إذاعة “أر أم سي” قالت أيضا أن العرض المقدم هو عرض “أول” ما يوحي بأن هناك عرضا ثانيا وربما ثالثا ورابعا والعرض المقدم سيرفض .

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