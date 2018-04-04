بينيتيز مرشح للتدريب في إسبانيا مجددًا

كشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، إمكانية عودة المدرب الإسباني المخضرم رافاييل بينيتيز، للتدريب في بلاده الأم، بعدما قضى عامين مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، أن رافا بينيتيز مطلوب لتدريب ريال سوسيداد الموسم المقبل، خلفًا للمدرب أوزيبيو ساكريستان المقال من تدريب الفريق الشهر الماضي.

وأضافت أن المدرب الإسباني غير سعيد بتواجده مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في الوقت الراهن بسبب عدم تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات السابقة، ويرغب في الرحيل عن النادي نهاية الموسم الحالي.

وطلب بينيتيز من إدارة نيوكاسل دعم الفريق بلاعبين جدد في الموسم الحالي، بعد صعوده للبريمييرليغ، إلا أن إدارة النادي لم تستجب لطلبات المدرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال سوسيداد يعتقد أنه قادر على توفير كل شيء للمدرب الإسباني، من أجل تحقيق نتائج إيجابية، علمًا بأن الفريق يحتل المركز الـ15 بالدوري الإسباني حاليًا.

واختتمت أنه رغم عدم سعادة بينيتيز في نيوكاسل إلا أنه يأمل في تحقيق المزيد من الأهداف للفريق حتى نهاية الموسم الحالي، مؤكدًا أن الأموال ليست مسؤولة عن كل شيء، علمًا بأن نيوكاسل يحتل المركز الـ12 بالدوري الإنجليزي.

وكان بينيتيز قد تولى تدريب ريال مدريد خلفًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكنه فشل في إثبات نفسه ليرحل عن قلعة الملكي، تاركًا مقعده لزين الدين زيدان.