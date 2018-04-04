تعليق تاريخي من إبراهيموفيتش على مقصية رونالدو

يبدو أن الهدف الذي سجله اللاعب كريستيانو رونالدو مهاجم ونجم نادي ريال مدريد الإسباني في شباك نادي جوفنتوس الإيطالي من مقصية خيالية قد لاقى ردات أفعال كبيرة من العالم أجمع.

وكان اللاعب الدولي البرتغالي قد سجل هدفين في شباك البيانكونيري في مواجهة الفريقين أمس الثلاثاء على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحرص اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ونجم نادي لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي الذي انتقل إليه مؤخراً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على التعليق على الهدف التاريخي لصاروخ ماديرا.

لكن تعليق المهاجم السويدي صاحب الـ36 عاماً لم يكن مثل تعليقات جميع المحللين وأساطير كرة القدم والتي أشادت بالهدف بصورة كبيرة للغاية.

وتحدَّث السلطان إبرا حول الهدف قائلاً ” لقد كان هدفاً جميلاً، لكن عليه أن يُجرِّب ذلك من 40 متراً”. في إشارة إلى هدفه مع منتخب السويد في شباك منتخب إنجلترا من مسافة 40 متراً من مقصية.



يُذكر أن مباراة الإياب بين الريال وجوفنتوس ستقام الأربعاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث يُعتبر الميرينغي أقرب بشكل كبير من التأهل إلى الدور نصف النهائي للمسابق