جابو قد يبقى في السعودية

كشفت تقارير سعودية أمس الثلاثاء أن إدارتي الاتحاد والشباب تراقبان وضع لاعب الخضر ونادي النصر عبد المؤمن جابو من أجل ضمه مستقبلا، وكما يعلم الجميع فإن جابو لا يحقق الإجماع في النصر ونادي العاصمة الرياض لا ينوي الإبقاء عليه للموسم المقبل، وهي فرصة جيدة لإدارتي الشباب والاتحاد من أجل جلبه، ولكن لغاية يوم أمس لم تتخذ إدارة النصر قرارها النهائي وربما تتراجع عن تسريح جابو بسبب هذا الاهتمام، حيث يعرف على الأندية السعودية الكبرى التنافس الشرس على الصفقات، يشار إلى أن جابو يلعب في النصر عن طريق الإعارة مع بند أحقية الشراء وهو بند ستتأنى إدارة النصر في تفعيله من عدمه .

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