ديبالا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير يوفنتوس

وجه اللاعب الأرجنتيني الشاب، باولو ديبالا، رسالة إلى جماهير ناديه جوفنتوس الإيطالي، بعد الخسارة المؤلمة مساء الثلاثاء، أمام ريال مدريد، 3- 0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ديبالا في رسالة عبر حسابه في “إنستغرام” اليوم، الأربعاء: “الهزائم سيئة وهي مؤلمة دائمًا، حتى عندما تكون أمام الفرق القوية، لكن علينا أن نمضي قدمًا، التضحية والقوة والعاطفة والاستمرار في التحسن كل يوم، شكرًا لكل من شجعني، أنتم في القلب”.

يذكر أن ديبالا، تعرض للطرد في الشوط الثاني من المباراة أمام ريال، ما ساهم في تفوق الفريق الملكي على يوفنتوس، وفوز الإسبان بثلاثية نظيفة، وضعوا بها قدمًا في نصف النهائي من البطولة.