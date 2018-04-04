رونالدو يوجه رسالة لجماهير جوفنتوس عقب الهزيمة الثقيلة!

النجم البرتغالي يوجه الشكر لجماهير اليوفي..

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، رسالة إلى جماهير فريق جوفنتوس الإيطالي، عقب المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ونجح ريال مدريد في تحقيق نتيجة كبيرة خارج الديار بالفوز على جوفنتوس بثلاثة أهداف دون مقابل، تكفل رونالدو بتسجيل هدفين بينما أضاف مارسيلو الهدف الثالث.

وقامت جماهير جوفنتوس بالتصفيق لرونالدو بعد الهدف الثاني الذي سجله في مرمى جيانلويجي بوفون بكرة مقصية مزدوجة، أبهرت جميع الحاضرين في الملعب بما فيهم جماهير الخصم.

وقال رونالدو عقب انتهاء المباراة: “هدفي كان رائعًا، ماذا يمكنني أن أقول؟ مذهل، لم أتوقع أن أسجل هدفًا مثل هذا، ولكن دعونا نتحدث عن اللقاء، أعتقد أن المباراة كانت رائعة، ونجحنا في تسجيل ثلاثة أهداف أمام فريق كبير بحجم جوفنتوس”.

وعن تحية جماهير جوفنتوس عقب الهدف قال: “لقد كانت لحظة مذهلة، يجب أن أقول شكرًا، أنا سعيد جدًا، هذا هو التنافس الذي أحبه والذي يحبه ريال مدريد”.

واختتم رونالدو تصريحاته قائلًا: “هذه هي بطولتنا، أنا أحب اللعب في دوري أبطال أوروبا، هذه نتيجة جيدة، ولكن علينا أن نكون حذرين في لقاء الإياب”.

وابتعد النجم البرتغالي في صدارة الهدافين برصيد 14 هدفًا خلال 9 مباريات خاضها مع الميرينغي في دوري أبطال أوروبا، يليه الفرنسي وسام بن يدر مهاجم إشبيلية.