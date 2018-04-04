زيدان: سعداء بامتلاك رونالدو وهدفي في ليفركوزن أفضل من هدفه في جوفنتوس!

زيدان يُشيد بإمكانيات مهاجمه البرتغالي..

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما واصل مستوياته المميزة في مباراة فريقه أمام جوفنتوس الإيطالي، بدوري أبطال أوروبا.

ونجح ريال مدريد في تحقيق فوزًا هامًا خارج الديار على نظيره جوفنتوس بثلاثة أهداف دون مقابل، تكفل رونالدو بتسجيل هدفين بينما سجل البرازيلي مارسيلو الهدف الثالث.

وتحدث زيدان عن رونالدو عقب المباراة قائلًا: “ما قام به كريستيانو في المقصية أمر لا يُصدّق، و كما قال جيجي بوفون عليك رفع القبعة للاعبين مثل كريستيانو”.

وأضاف ضاحكًا: “يمكن مقارنة الهدف الذي سجله رونالدو اليوم بهدفي الذي سجلته ضد باير ليفركوزن في النهائي، لكن هدفي كان أجمل”.



وعن ردة فعله عقب الهدف الرائع قال زيدان: “عندما ترى هدف مثل الذي سجله كريستيانو رونالدو لا يمكنك رد الفعل بطريقة أخرى، يجب أن نكون سعداء لأننا نملكه في فريقنا”.

ويحتل النجم البرتغالي صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بوصوله للهدف رقم 14 خلال 9 مباريات خاضها مع الفريق هذا الموسم.