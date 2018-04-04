صحفي أرجنتيني: رونالدو وميسي على قدم المساواة

أشاد الصحفي الأرجنتيني الشهير مارتن ليبرمان، بالدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، المنافس الأول لمواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة، مؤكدًا أن الثنائي على قدم المساواة.

وقال ليبرمان في تصريحات أبرزها موقع “البرنابيو” الإسباني: “بأي حال من الأول كريستيانو ليس أقل من ميسي، بالنسبة لي كريستيانو واحد من أكثر خمسة لاعبين حسمًا في التاريخ”.

وأضاف: “رونالدو أحرز أهدافًا أكثر من آلاف الفرق في العالم، إنه يسجل الكثير من الأرقام القياسية”.

وتابع: “رونالدو رجل لديه قناعة ورغبة مستمرة، إنه شجاع ومثابر ودائمًا يريد المزيد، إنه قائد ومستعد دائمًا ويقود فريقه لعبور الكثير من الحدود، لقد أوصلهم مرة أخرى لنصف نهائي دوري الأبطال”.

وعن ميسي وكريستيانو قال: “من الواضح أنهما على قدم المساواة، إنهما يقولون عني أشياء ليست صحيحة كل يوم.. اغسلوا آذانكم، ما أقوله أنهما على قدم المساواة”.

وأردف: “لا أقلل من ميسي ولكن ما أفعله هو الإشادة بالطرف الآخر، الكثير من الناس يغضبون لما أقوله، وهم غريبو الأطوار”.

يشار إلى أن رونالدو نجح في تسجيل هدفين وصنع آخر أمام يوفنتوس أمس الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، على ملعب “أليانز ستاديوم” في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الملكي بثلاثية نظيفة.