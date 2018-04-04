علاقة قديمة تحسم اسم مدرب بايرن ميونخ

سلطت تقارير صحفية ألمانية، الضوء على اقتراب نادي بايرن ميونخ، من تحديد خليفة المدرب بوب هاينكس، الذي سيرحل عن تدريب الفريق البافاري، نهاية الموسم.

وأرجعت التقارير، الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد، لارتباطه بعلاقة قديمة بالمدير الرياضي لبايرن.

وقالت صحيفة “سبورت بيلد”: ” مدرب آينتراخت فرانكفورت، قريب جدًا من بايرن ميونخ، نظرًا لكونه عاش في بافاريا من قبل، ويتمتع بعلاقة قوية مع المدير الرياضي للنادي حسن صالح حميديتش”.

وأضافت الصحيفة: “نيكو كوفاتش وضع شرطًا جزائيًا في عقده أثناء التجديد مع فرانكفورت في ديسمبر 2016، من أجل بايرن ميونخ”.

ولعب كوفاتش بجانب حميديتش بقميص بايرن ميونخ بين عامي 2001 و2003، واستمرت العلاقة بين الثنائي ممتدة رغم رحيل الأول عن الفريق.

وأعلن كارل هانز رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، قبل مواجهة إشبيلية، أمس في دوري الأبطال، أنه سيتم الإعلان عن المدرب الجديد نهاية الشهر الجاري.

ويلعب بايرن مع فرانكفروت فريق كوفاتش، في 28 أفريل