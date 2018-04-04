كارنافال في المنتخب و”ألو بورتو !” نكتة الشعب

لم يمر التصريح الذي أدلى به الناخب الوطني رابح ماجر للتلفزة الوطنية مرور الكرام على الجماهير الجزائرية العريضة، خاصة وأن الناخب الوطني سقط في عدة أخطاء بل الأكثر من ذلك أنه تحدث بلغة خيالية، عندما أكد بأن مجرد اتصال هاتفي بنادي بورتو البرتغالي سيشفع له بجلب لاعب الخضر براهيمي من دون مراسلة رسمية ولا حتى ضمن تواريخ “الفيفا” بالإضافة إلى عدة جوانب تطرق إليها مدرب الخضر وسار في سرده للأحداث بعيدا عن الواقع وما يشاهده الأنصار ويقفون عليه.

استهزاء منقطع النظير بكلام الناخب الوطني

ربما لم يمر مدرب من قبل وأخذ شعبية الناخب الحالي رابح ماجر من اهتمام الجماهير الرياضية العريضة، التي لا يخلو حديثها عن المنتخب الوطني والمدرب رابح ماجر، فهذا الأخير وجد معارضة كبيرة تحولت من انتقادات لاذعة لخياراته الفنية إلى استهزاء كبير من خرجاته اللا منتهية، خاصة خلال التصريحات الإعلامية التي يراها الشعب بعيدة عن أرض الواقع بعد الأرض عن السماء.

مواقع التواصل الاجتماعي من داخل وخارج الوطن تتحدث عن تصريحات ماجر

لم تبق المنابر الإعلامية القريبة من المنتخب الوطني والعارفة بخبايا مبنى دالي إبراهيم وما يجري في الفريق الأول هي فقط من تنتقد ما يحدث للخضر، بل أن الأمر تعدى ذلك لتصبح العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن تصريحات الناخب ماجر البعيدة عن الواقع وما يعيشه الفريق الوطني من هزات متتالية، أبرزها إبعاد كوادر المنتخب، سوء علاقة المدرب بأنصار الخضر الذين قاطعوا مباريات الفريق الوطني، وكذا الإعلام المحلي الذي عاداه ماجر، انتهاء بالعديد من اللاعبين المغتربين طبعا، كحادثة بن طالب، براهيمي، محرز وتايدر، وغير ذلك من أمور لم تكن لتحدث من قبل مع المدربين السابقين والاتحادية السابقة، ما جعل مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن سقطات مدرب الخضر.

ماجر”ألو بورتو” وعثمان عريوات يرد

بعد خرجة ” تيزي فو” التي لا يزال لحد الآن يتداولها أنصار الخضر، بل أن العديد منهم صار يلقب ماجر بهذه الجملة التي ثار بها في وجه أحد الزملاء الإعلاميين، ليس لشيء إنما لأنه عاد به لتصريحاته السابقة كمحلل رياضي من البلاتوهات، المتناقضة مع تصرفاته الواقعية كمدرب في المنتخب الوطني، عاد رابح ماجر ليطل بخرجة جديدة تداولها الشعب الجزائري بقوة خلال الساعات القليلة القادمة وهي ” ألو بورتو” الجملة التي أضحكت كل من سمعها وتحدث عنها الجمهور العريض بكثرة، بل الأدهى من ذلك أن مواقع التواصل الاجتماعي جعلتها فيديو وربطته بالممثل الفكاهي عثمان عريوات التي يرد على الناخب الوطني رابح ماجر.

مدرب الخضر فخور لأن إدارة إمبولي سعيدة به..!!

ربما لنقص الخبرة، أو جهل بالقوانين الدولية المعمول بها، وقع ماجر في خطأ كبير عندما أكد أن إدارة إمبولي لن تتأخر يوما في إرسال اللاعب بن ناصر في حالة ما إذا احتاج له المنتخب الوطني، مبديا فخرا كبيرا بسعادة الإدارة الإيطالية بمدرب الخضر لأنه أرسل اللاعب لفريقه من أجل المشاركة في لقاء رسمي، ماجر المدرب ربما يجهل بأن قدوم بن ناصر للمنتخب الوطني ” بلا مزية” من إدارة إمبولي لأنه يخضع لقوانين “الفيفا” التي ترغم بل وتلزم كل الأندية على تسريح لاعبيها في التواريخ المحددة للقاءات الرسمية وحتى الودية منها وتربصات المنتخبات الوطنية.

الجمهور الجزائري مندهش من تصريحات الناخب الوطني

كما عبر الجمهور الجزائري عن اندهاشه الكبير بتصريحات المدرب رابح ماجر، الذي مازلنا نؤكد بأنه يختار المنابر الإعلامية التي يتحدث فيها ويتجاهل عدة إعلاميين آخرين، لأنهم بكل بساطة يضعونه أمام أمر الواقع بأسئلتهم المباشرة والموجّهة، حيث سرد مدرب الخضر مشواره القصير معتبرا إياه ناجحا بكل المعايير، فوز على إفريقيا الوسطى وتانزانيا، وتعادل أمام نيجيريا في الجزائر وخسارة أمام منتخب إيران الضعيف، متناقضا في تصريحاته حين أكد أنه لم يقحم بلخير لأنه يبحث عن الفوز ولا يريد تجريب اللاعبين، ثم برر استبداله لمحرز بأنه يريد تجريب بعض العناصر؟؟، ما جعل الجمهور العريض يحتار في موقف المدرب وتصريحاته المتضاربة.

تسييره لمباراة استعراضية ضمن سيرته الذاتية..!

في رده عن سؤال الصحفي عن انتقاد الناخب الوطني من حيث ما يملك من مؤهلات وديبلوم لتدريب الخضر، فقد سرد رابح ماجر مشواره كمدرب، حيث أكد أنه درب الفريق الثاني لبورتو خلال موسمين اثنين، ثم انتقل لتدريب ناديين في البطولة القطرية، إلى هنا كل شيء مقبول، رغم نقص التجربة وقلة خبرته التدريبية، لكن أن يذكر مدرب الخضر إشرافه على مباراة استعراضية بين نجوم القارة السمراء ونجوم أوروبا، هذا ما لم يتقبله الجمهور الرياضي الجزائري الذي اعتبر وضع تسعين دقيقة استعراضية في سيرة مدرب للخضر استهزاء بالشعب.

م.دحوي

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